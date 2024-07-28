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        Şanlıurfa'da fıstık tarlasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan iki akraba arasında fıstık bahçesinde çıkan silahlı kavgada Mehmet Günbay (35) hayatını kaybederken, fıstık toplayan Meral D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 23:35 Güncelleme: 28.07.2024 - 23:40
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        Şanlıurfa'da fıstık tarlasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’nın Suruç ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan iki akraba arasında fıstık bahçesinde çıkan silahlı kavgada Mehmet Günbay (35) hayatını kaybederken, fıstık toplayan Meral D. yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Suruç’un kırsal Göldere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşayan iki akraba fıstık bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında amca Sabri Günbay’ın açtığı ateş sonucu yeğeni Mehmet Günbay ve tarlada fıstık toplayan Meral D. yaralandı.

        Olayın ardından Sabri Günbay, olay yerinden araçla kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Günbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, Meral D.’nin tedavisi devam ediyor.

        Jandarma, kaçan şüpheli Sabri Günbay’ı yakalamak için arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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