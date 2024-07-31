Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar

        ŞANLIURFA'da polis kıyafeti giyerek şafak vakti evine gittikleri kuyumcu ile kuzenini kelepçeleyen 7 şüpheli, 2 kilo 300 gram altın ve 10 bin TL çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da polis kıyafeti giyerek şafak vakti evine gittikleri kuyumcu ile kuzenini kelepçeleyen 7 şüpheli, 2 kilo 300 gram altın ve 10 bin TL çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Vahit E. yanında kuzeni Naci S. ile birlikte evde bulunduğu sırada saat 05.00 sıralarında zil çalınca kapıyı açtı. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp, kelepçeleyerek evde aramaya yapacaklarını söyledi. Evi arayan 7 kişi, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, buradaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

        Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., polis sandığı şüphelilerin kendilerini almadan ayrılmalarından bir süre sonra komşularından yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından eve gelen polis ekipleri, kuyumcuya herhangi bir operasyon yapılmadığını ve soyulduğunu söyledi. Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 7 şüphelinin kimliğini saptadı. Ekipler kent merkezi ve Harran ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile şüpheliler F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti
        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Rasulayn'ı ziyaret etti
        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, kanat oyuncusu Aly Malle ile anlaştı
        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi hastaneye kaldırıldı