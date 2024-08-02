Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce park halindeki araçlara, daha sonra ise yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptığı kazada 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eyyübiye Mahallesi Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, ardından yolun karşısına geçmek isteyenlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibe sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün de aralarında olduğu 3 kişi ise ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.