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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)

        KİMLİKLERİBELİRLENDİ Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını 5 çocuktan 3'ünün kardeş ve 2'sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 01:24 Güncelleme: 02.08.2024 - 01:24
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)
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        KİMLİKLERİBELİRLENDİ

        Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını 5 çocuktan 3’ünün kardeş ve 2’sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen çocukların Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) adlı 3 kardeş ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren 5 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna a götürüldü. Kazada yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Öte yandan kazada yaralandığı ve Hastaneye götürüldüğü belirtilen sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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