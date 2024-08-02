Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)

KİMLİKLERİBELİRLENDİ

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını 5 çocuktan 3’ünün kardeş ve 2’sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen çocukların Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) adlı 3 kardeş ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren 5 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna a götürüldü. Kazada yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan kazada yaralandığı ve Hastaneye götürüldüğü belirtilen sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.