Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)
KİMLİKLERİBELİRLENDİ Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını 5 çocuktan 3'ünün kardeş ve 2'sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi.
KİMLİKLERİBELİRLENDİ
Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını 5 çocuktan 3’ünün kardeş ve 2’sinin ise kuzenleri olduğu belirlendi. Kimlikleri belirlenen çocukların Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) adlı 3 kardeş ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren 5 çocuğun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna a götürüldü. Kazada yaralanan 4 kişinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Öte yandan kazada yaralandığı ve Hastaneye götürüldüğü belirtilen sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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