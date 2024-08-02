Kazada ölen 5 çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi, kaçan ehliyetsiz sürücü teslim oldu
ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 5 çocuğun cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 5 çocuğun cenazeleri, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Kaza sonrası kaçan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Mustafa K. (19) ise polise teslim oldu.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Akçakale Caddesi'ndeki Millet Bahçesi önünde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 34 GB 7089 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6’sı çocuk, 8 kişiye çarptı. Kazada Gülbahar İsi (9), Leyla İsi (5) ve Muhammed İsi (8) kardeşler ile kuzenleri Rukiye İsi (9) ve Serhat İsi (7) kardeşler yaşamını yitirdi. Rukiye ve Serhat’ın babaları Mehmet ve anneleri Zeynep ile kardeşleri Abdulselam İsi (12) ise yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Ölen çocukların cenazeleri, Adli Tıp Kurumunun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin teslimi sırasında çocukların yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çocukların, Siverek ilçesi Çığırık Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.
AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLÜ YİTİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Kaza sonrası otomobili bırakıp kaçan sürücü Mustafa K. ise gece geç saatlerde Eyyübiye Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Aşırı hız nedeniyle otomobilin kontrolünü kaybettiğini ve pişman olduğunu söyleyen ehliyetsiz sürücü Mustafa K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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