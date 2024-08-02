Kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi, kaçan ehliyetsiz sürücü teslim oldu (2)

YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin cenazeleri Siverek'in Çıkrık Mahallesi’ne getirildi. Çocuklar için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından 5 kuzen yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

PİKNİK İÇİN PARKA GİTMİŞLER

Çocukların dedesi Salih İsi, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Çok zor biri durum. 5 tane çocuk nasıl aynı anda hayatını kaybeder. Acımız çok büyük. Oğlum, torunlarımı piknik amaçlı parka götürmüş. Babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çapmış" dedi.