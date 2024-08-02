Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi, kaçan ehliyetsiz sürücü teslim oldu (2)

        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLERŞanlıurfa'da otomobilin çarptığı Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin cenazeleri Siverek'in Çıkrık Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen 5 çocuk yan yana defnedildi, kaçan ehliyetsiz sürücü teslim oldu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Gülbahar, Leyla ve Muhammed İsi kardeşler ile kuzenleri Rukiye ve Serhat İsi kardeşlerin cenazeleri Siverek'in Çıkrık Mahallesi’ne getirildi. Çocuklar için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Siverek Belediye Başkan Vekili Cumali Bayram ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından 5 kuzen yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi.

        PİKNİK İÇİN PARKA GİTMİŞLER

        Çocukların dedesi Salih İsi, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Çok zor biri durum. 5 tane çocuk nasıl aynı anda hayatını kaybeder. Acımız çok büyük. Oğlum, torunlarımı piknik amaçlı parka götürmüş. Babaları arabadan eşya çıkartırken gelen araç hem arabaya hem de bunlara çapmış" dedi.

        Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        5 çocuk hayatını kaybetti: Şanlıurfa'daki katliam gibi kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi
        Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 5 çocuk yan yana defnedildi
        Kazada ölen 5 çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi, kaçan ehliyetsiz...
        Kazada ölen 5 çocuğun cenazeleri ailelerine teslim edildi, kaçan ehliyetsiz...
        Şanlıurfa'da devam eden kazılarda 12 bin yıl önceki yaşamın izlerine ulaşıl...
        Şanlıurfa'da devam eden kazılarda 12 bin yıl önceki yaşamın izlerine ulaşıl...
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı (2)
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 5 çocuk öldü; 3 yaralı
        Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu orta...
        Şanlıurfa'daki kazada ölen 5 çocuk ile yaralıların aynı aileden olduğu orta...