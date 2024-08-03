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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonuna 6 gözaltı

        ŞANLIURFA'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:30
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        Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonuna 6 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp suçlamalar yönelterek dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen telefon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini saptadığı 6 şüpheliyi, kent merkezinde saklandığı evlerde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde 7 cep telefonu, 8 sim kart, 1 flash bellek, 1 micro SD kart ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan araştırmada 8 şikayetçinin 3 milyon 541 bin TL maddi zararı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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