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        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

        ŞANLIURFA'dapolisin durdurduğu otomobilin bagajında 13 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:45
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        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında
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        ŞANLIURFA'dapolisin durdurduğu otomobilin bagajında 13 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda 13 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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