Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da düğün salonunda tabancayla havaya ateş açtı, gözaltına alındı

        ŞANLIURFA'da, bir düğün salonunda tabancayla havaya ateş açan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 16:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da düğün salonunda tabancayla havaya ateş açtı, gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’da, bir düğün salonunda tabancayla havaya ateş açan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Eyyübiye Mahallesi’ndeki düğün salonunda, çarşamba günü Suriye uyruklu bir çiftin düğün töreni düzenlendi. Düğün sırasında davetliler halay çekerken, İ.R. (17) üzerindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş açtı. İ.R.'nin tabancayla salonda ateş açtığı anlar ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine polis inceleme başlattı. İnceleme sonunda düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Suriye uyruklu İ.R., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca olayın yaşandığı düğün salonun sahibi Mehmet T.'yi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

        Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği’nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada havaya ateş açan kişinin yakalandığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, ‘Şanlıurfa Eyyübiye İlçesinde düğün salonunda havaya ateş edilmesi’ görüntülerinin yer alması üzerine Emniyet birimlerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda; olayın 07.08.2024 tarihinde bir düğün esnasında meydana geldiği anlaşılmış olup, ateş eden kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. İşletme sahibi hakkında da adli yönden işlem yapılmış, ayrıca iş yeri ile ilgili idari işlem tesis edilmiştir. İlimizde kamu düzenini bozan ve genel güvenliği tehlikeye düşüren hiçbir davranışa izin verilmemekte ve gerekli işlemler en ivedi şekilde gerçekleştirilmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        Ayşenur'un ölümünde babadan 'iyi hal' tepkisi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Otobüs üst geçidin ayağına çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Macron tatilde
        Macron tatilde
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Tıp literatüründe bir ilk! Onun sayesinde diyabetik ayakta erken tanı ile uzuv kayıplarına son
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Cezaevinden çıkan cani, cinayet işledi!
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Son şampiyon sezonu açıyor
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Hava sıcaklığı 35 dereceyi görünce... Kangalların serinleme yöntemi!
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        Büyük sır: 13 milyar dolar nasıl çalındı?
        'Süper' heyecan başlıyor!
        'Süper' heyecan başlıyor!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cesedine ulaşıldı
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
        Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darbedildi
        Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan 2 görevli darbedildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu