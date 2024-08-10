Şanlıurfa'da 2 TIR'da 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da arama yaptı. Aramalarda toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Araçlardaki ismi açıklanmayan 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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