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        Şanlıurfa'da 2 TIR'da 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı

        ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu 2 TIR'da toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:50
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        Şanlıurfa'da 2 TIR'da 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
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        ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu 2 TIR'da toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da arama yaptı. Aramalarda toplam 406 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Araçlardaki ismi açıklanmayan 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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