Şanlıurfa'da çırçır fabrikasının çatısından düşen işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde Harran ilçesi Çatalhurma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çırçır fabrikasında çalışan Sahar Edheni, çatıda çalışırken dengesini kaybedip düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk kontrolünde Edheni'nin öldüğü belirlendi. Edheni'nin cansız bedeni, adli tıp kurumuna götürülürken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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