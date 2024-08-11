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        Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü

         ŞANLIURFA'nın Suruçilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Deniz (38), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:27 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:30
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        Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü
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         ŞANLIURFA'nın Suruçilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Deniz (38), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı yukarı Ataklar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Deniz, kardeşi Mehmet Deniz tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Deniz'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Deniz'in yakalanması için çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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