Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü
ŞANLIURFA'nın Suruçilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Deniz (38), hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA'nın Suruçilçesinde iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada Yılmaz Deniz (38), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı yukarı Ataklar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Deniz, kardeşi Mehmet Deniz tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Deniz'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Deniz'in yakalanması için çalışmalar jandarma tarafından sürdürülüyor.
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