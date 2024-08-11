Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        TIR'daki deterjan kutuları arasında 491 kilo skunk ele geçirildi

        ŞANLIURFA'da, polisin durdurduğu ve 491 kilo skunk ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.08.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'daki deterjan kutuları arasında 491 kilo skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'da, polisin durdurduğu ve 491 kilo skunk ele geçirilen TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. 'Tommy' isimli narkotik köpeği kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesindeki deterjan kutuları içinde 461 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsü M.Ö.'yü gözaltına aldı.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, operasyonun ardından bölgeye gelerek bilgi aldı ve personeli tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
        İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgara dikkat!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        Salıncak eyaletlerde durum ne?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        "Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 461 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü
        Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü
        Şanlıurfa'da bir kişi kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldürdü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı