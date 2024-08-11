TIR'daki deterjan kutuları arasında 491 kilo skunk ele geçirildi

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, operasyonun ardından bölgeye gelerek bilgi aldı ve personeli tebrik etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine plakası açıklanmayan bir TIR'ı durdurdu. 'Tommy' isimli narkotik köpeği kullanılarak arama yapılan TIR'ın dorsesindeki deterjan kutuları içinde 461 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsü M.Ö.'yü gözaltına aldı.

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