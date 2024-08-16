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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Vedat Akbaş (17) ile İbrahim Çiftçi (31) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:30
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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 2 kişi boğuldu
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        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Vedat Akbaş (17) ile İbrahim Çiftçi (31) boğuldu.

        Atatürk Baraj Gölü kıyısına arkadaşları ile piknik yapmak için gelen Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, sabah saatlerinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Akbaş ve Çiftçi, suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Çevredekilerin müdahalesi ile 2 kişi sudan çıkarıldı. Vedat Akbaş ile İbrahim Çiftçi, çağırılan ambulanslarla Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaş ve Çiftçi, kurtarılamadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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