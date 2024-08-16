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        Şanlıurfa'da iki aile arasında borç- alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

        ŞANLIURFA'da husumetli akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Baynaz (34) yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 20:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 20:40
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        Şanlıurfa'da iki aile arasında borç- alacak kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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        ŞANLIURFA'da husumetli akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada İbrahim Halil Baynaz (34) yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde İmambakır Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öğrenilen akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada İbrahim Halil Baynaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve isimleri öğrenilmeyen 6 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Baynaz’ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için mahallede önlem aldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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