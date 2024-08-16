Şanlıurfa'da iki aile arasında borç- alacak kavgası: 3 ölü, 4 yaralı (2) ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında borç- alacak nedeniyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali Baynaz (33) ve Ali İlingi (29) de doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.08.2024 - 23:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:56 facebook

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