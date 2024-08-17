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        Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü

         ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde, Atatürk Barajı'nda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran (44), yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 17.08.2024 - 23:05
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        Atatürk Barajı'nda çalışan güvenlik görevlisi, yüksekten düşüp öldü
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         ŞANLIURFA'nınBozova ilçesinde, Atatürk Barajı'nda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran (44), yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Bozova ilçesi Atatürk Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, barajda saha güvenlik görevlisi olarak çalışan Serdar Bağıran, görev esnasında dengesini kaybederek yüksekten taşlık bir alana sırtüstü düştü. Bağıran’ın düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serdar Bağıran'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Serdar Bağıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bağıran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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