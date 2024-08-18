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        Şanlıurfa'da silahlı kavga; oğul öldü, baba yaralandı

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Barış Baltacı (23) hayatını kaybetti, babası İzzet Baltacı (56) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:39 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:45
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        Şanlıurfa'da silahlı kavga; oğul öldü, baba yaralandı
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Barış Baltacı (23) hayatını kaybetti, babası İzzet Baltacı (56) yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin B., evin bahçesinde bulunan İzzet Baltacı ve oğlu Barış Baltacı'ya tabancayla ateş açtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı İzzet Baltacı ve oğlu Barış Baltacı'yı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Barış Baltacı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. İzzet Baltacı ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis, cinayet şüphelisi Hüseyin B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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