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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı

        ŞANLIURFAmerkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:50
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        Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 10 gözaltı
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        ŞANLIURFAmerkezli 5 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD/YPG'ye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışma başlattı. Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan baskınlarda, terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve propaganda materyali ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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