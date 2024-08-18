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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren genç boğuldu

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı gölüne giren Ömer Faruk Kaya (23) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 18:53 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:55
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        Şanlıurfa'da baraj gölüne giren genç boğuldu
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        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Barajı gölüne giren Ömer Faruk Kaya (23) boğuldu.

        Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Çatak Mahallesinde meydana geldi. Fırat Havzasında bulunan Çatak Sosyal Tesislerine piknik için giden Ömer Faruk Kaya, aşırı sıcaklardan bulanarak serinlemek için Atatürk Barajı gölüne girdi. Kaya bir süre suda kaldıktan sonra gözden kayboldu. Gencin kaybolduğunu fark edenlerin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla olay yerine gelen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü su altı arama polislerinin çalışması sonucu Ömer Faruk Kaya’ya ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kaya, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ömer Faruk Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaya’nın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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