Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Ofosu (dk. 3), Glumaç (dk. 18 k.k.) ve Atakan Aybastı (dk. 90) kaydetti. Konuk takımın ise tek golü 76. dakikada Mehmet Büyüksayar'dan geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.