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        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1

        1'inci Lig 2'nci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:10
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        Şanlıurfaspor – Ümraniyespor: 3-1
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        1'inci Lig 2’nci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-1 yendi.

        Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Ofosu (dk. 3), Glumaç (dk. 18 k.k.) ve Atakan Aybastı (dk. 90) kaydetti. Konuk takımın ise tek golü 76. dakikada Mehmet Büyüksayar'dan geldi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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