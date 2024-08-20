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        Ceset ihbarı üzerine arama yapılan kanaldan ölü kaplumbağa çıktı

        ŞANLIURFA'da ceset ihbarı üzerine sulama kanalında yapılan aramada, ölü kaplumbağa bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:24 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:25
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        Ceset ihbarı üzerine arama yapılan kanaldan ölü kaplumbağa çıktı
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        ŞANLIURFA'da ceset ihbarı üzerine sulama kanalında yapılan aramada, ölü kaplumbağa bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi’nde Gastronomi Merkezinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında yürüyüş yapanlar, suda hareketsiz bir cisim fark etti. Ceset şüphesi ile durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerinin yaptığı aramalarda cesede rastlanamadı, sadece ölü kaplumbağa bulundu. Çalışmalar sonlandırılırken, olay yerinde başka bir bulguya rastlanmadı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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