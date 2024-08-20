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        Sulama kanalında kaybolduğu düşünülen 2 kardeş için arama çalışması başlatıldı

        ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Suriye uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve ağabeyi İsa El Hamadi (16) için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:50
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        Sulama kanalında kaybolduğu düşünülen 2 kardeş için arama çalışması başlatıldı
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        ŞANLIURFA’da serinlemek için girdikleri sulama kanalında kaybolduğu belirtilen Suriye uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve ağabeyi İsa El Hamadi (16) için arama çalışması başlatıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Büyüktürbe Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf El Hamadi ve ağabeyi İsa El Hamadi eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri sevk edildi. Ekipler, kardeşlerin bulunması için çalışmalarına devam ederken, aile bireyleri ise kanal çevresinde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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