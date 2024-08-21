Şanlıurfa'da bitkisel yağ yüklü TIR alev alev yandı

Viranşehir- Mardin kara yolunun 75'inci kilometresinde gece saatlerinde Abdurrezzak B. yönetimindeki bitkisel yağ yüklü TIR, seyir halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden Abdurrezzak B., çekiciyi dorseden ayırdı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede dorseyi sardı. Yangına ilk müdahaleyi, yoldan geçen araç sürücüleri yangın tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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