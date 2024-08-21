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        Gölete giren Musa boğuldu

        ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde gölete giren Musa Huz (6) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:29 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:31
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        Gölete giren Musa boğuldu
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        ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde gölete giren Musa Huz (6) boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürakar Mahallesi’nde meydana geldi. Gölet kenarından oynarken suya giren Musa, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli yaptıkları arama sonucunda Musa’nın cansız bedenini çıkardı. Küçük Musa’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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