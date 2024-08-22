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        Kayboldukları kanalda kardeşinin ardından Yusuf'un da cesedi bulundu

        ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan kardeşlerden Yusuf Hamadi'nin (12) de cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:55
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        Kayboldukları kanalda kardeşinin ardından Yusuf'un da cesedi bulundu
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        ŞANLIURFA'da serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan kardeşlerden Yusuf Hamadi'nin (12) de cansız bedeni bulundu.

        Olay, 20 Ağustos'ta Büyüktürbe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yusuf El Hamadi ile ağabeyi İsa El Hamadi (16) eve dönmeyince, aile çocuklarını aramaya başladı. Aile, evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının kenarında çocuklarının elbiselerini bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kanalda dalgıç polisler ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapılan aramada; elbiselerin bulunduğu noktaya yaklaşık 3 kilometre mesafede İsa Hamadi'nin cesedi bulundu.

        10 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

        Kanalda 2 gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün de Yusuf Hamadi'nin cesedini buldu. Suya girdikleri noktadan 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hamadi'nin cenazesi hastane morguna götürülürken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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