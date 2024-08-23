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        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (2)

        BAKANTUNÇ, BALIKLARA YEM ATTIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:54 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:00
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        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (2)
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        BAKANTUNÇ, BALIKLARA YEM ATTI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Yılmaz, balıklara da yem attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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