Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Yılmaz, balıklara da yem attı.

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