Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (3)

GÖBEKLİTEPE'YİZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa’daki programı kapsamında tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve 12 bin yılık geçmişe sahip Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte ören yerini gezen Bakan Tunç'a Göbeklitepe Kazı Başkanı Nemci Karul, Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdi. Göbeklitepe'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tunç, 12 bin yıllık 'T' şeklindeki sütunları hayranlıkla izledi. Bakan Tunç, Göbeklitepe’ye ziyarete gelen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tunç'un Şanlıurfa’daki programlarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.