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        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (3)

        GÖBEKLİTEPE'YİZİYARET ETTİAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa'daki programı kapsamında tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve 12 bin yılık geçmişe sahip Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:03 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:05
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        Bakan Tunç: Vesayetçi ruhtan arındırılmış bir anayasa hedefliyoruz (3)
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        GÖBEKLİTEPE'YİZİYARET ETTİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa’daki programı kapsamında tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve 12 bin yılık geçmişe sahip Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle birlikte ören yerini gezen Bakan Tunç'a Göbeklitepe Kazı Başkanı Nemci Karul, Göbeklitepe’de yürütülen kazı çalışmaları ile bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdi. Göbeklitepe'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Tunç, 12 bin yıllık 'T' şeklindeki sütunları hayranlıkla izledi. Bakan Tunç, Göbeklitepe’ye ziyarete gelen vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tunç'un Şanlıurfa’daki programlarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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