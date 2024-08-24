Şanlıurfa'da işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli İzmir'de yakalandı

ŞANLIURFA’da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, işe yerleştirme vaadiyle 14 kişiyi 366 bin TL dolandıran H.A., (30), İzmir’de sahte kimliklerle yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak işe yerleştirme vaadiyle 14 kişiyi 366 bin TL dolandıran H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelinin kendisini takip eden ekiplerden kaçmak için sürekli adres değiştirdiğini ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığını saptadı. Ayrıca, H.A.’nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A.’nın İzmir’de saklandığı adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan H.A., Şanlıurfa’ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklandı.