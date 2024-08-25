Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın (24) cesedi bulundu.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde öğretmen Yasin Kayran'ın (24) cesedi bulundu. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.
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