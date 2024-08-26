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        Yeni Malatyaspor – Ankara Keçiörengücü: 0-1

        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Selhattin Atalay, Selim Şengöz YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu – Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Alperen Arslan, Berat Yaman, Cengizhan Akgün, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Mert Miraç Altıntaş (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 00:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 00:05
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        Yeni Malatyaspor – Ankara Keçiörengücü: 0-1
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        STAT:Şanlıurfa 11 Nisan

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Selhattin Atalay, Selim Şengöz

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu – Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Alperen Arslan, Berat Yaman, Cengizhan Akgün, Atakan Müjde, Ferhat Canlı, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 92 Halil Atcı), Burak Efe Yaz (Dk. 75 Kerem Altunışık), Fatih Aydın (Dk. 75 Mehmet Güneş)

        ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar – Uğur Kaan Yıldız, Arda Hilmi Şengül, Mert Kula, Ali Dere, Halil Can Ayan, Erkam Develi, Togui (Dk. 46 Recep Taşbakır), Rroca (Dk. 64 Traore) (Dk. 84 Basravi), Camara, Görkem Bitin (Dk. 45 Dembele)

        GOL: Dk. 56 Mert Kula (Ankara Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Ferhat Canlı, Atakan Müjde, Mert Miraç Altıntaş, (Yeni Malatyaspor), Arda Hilmi Şengül, Traore, (Ankara Keçiörengücü)

        1'inci Lig’in 3’üncü haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa’da konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup oldu.

        56'ncı dakikada kale önünde topla buluşan Mert Miraç’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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