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        Balıklıgöl'e düşen çocuğun kurtarılma anı kamerada

        ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuk, bölgedeki 2 kişi tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 28.08.2024 - 12:55
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        Balıklıgöl'e düşen çocuğun kurtarılma anı kamerada
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        ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de gezerken suya düşen çocuk, bölgedeki 2 kişi tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Tarihi Balıklıgöl´de gezmeye çıkan ve ismi öğrenilmeyen bir çocuk, yem attıktan sonra balıkları izlemek için eğilince dengesini kaybedip, suya düştü. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 2 kişi suya atlayıp, çocuğu kurtardı. Kurtarma anları ise diğer ziyaretçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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