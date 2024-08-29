Şanlıurfa'da 2 milyar TL dolandırıcılığa gözaltı
ŞANLIURFA'da ev ve araç satma vaadiyle müşterilerinin 2 milyar TL'sini dolandıran beyaz eşya mağazası sahibi T.
ŞANLIURFA'da ev ve araç satma vaadiyle müşterilerinin 2 milyar TL'sini dolandıran beyaz eşya mağazası sahibi T.Y., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Beyaz eşya mağazası bulunan T.Y.'nin ev ve araç satma vaadiyle senet imzalatarak, müşterilerinden 2 milyar TL topladıktan sonra kaçtığı iddiaları sonrası çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y.'nin saklandığı adresi belirledi. 50'den fazla suç kaydı bulunan T.Y., Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrası T.Y. adliyeye sevk edildi.
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