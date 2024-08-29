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        Şanlıurfa'da 2 milyar TL dolandırıcılığa gözaltı

        ŞANLIURFA'da ev ve araç satma vaadiyle müşterilerinin 2 milyar TL'sini dolandıran beyaz eşya mağazası sahibi T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:50
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        Şanlıurfa'da 2 milyar TL dolandırıcılığa gözaltı
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        ŞANLIURFA'da ev ve araç satma vaadiyle müşterilerinin 2 milyar TL'sini dolandıran beyaz eşya mağazası sahibi T.Y., jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

        Beyaz eşya mağazası bulunan T.Y.'nin ev ve araç satma vaadiyle senet imzalatarak, müşterilerinden 2 milyar TL topladıktan sonra kaçtığı iddiaları sonrası çalışma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y.'nin saklandığı adresi belirledi. 50'den fazla suç kaydı bulunan T.Y., Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrası T.Y. adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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