Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın öldü

ŞANLIURFA'nınHarran ilçesinde sulama kanalına düşen İde Kılıç'ın (20) yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Harran'a bağlı Gögeç Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınında geçen DSİ'ye ait sulama kanalına iddiaya göre dengesini kaybederek düşen İde Kılıç'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı ancak Kılıç'a ulaşamadı. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, Kılıç'ın cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.