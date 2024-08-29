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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın öldü

        ŞANLIURFA'nınHarran ilçesinde sulama kanalına düşen İde Kılıç'ın (20) yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:45
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen kadın öldü
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        ŞANLIURFA'nınHarran ilçesinde sulama kanalına düşen İde Kılıç'ın (20) yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün Harran'a bağlı Gögeç Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin yakınında geçen DSİ'ye ait sulama kanalına iddiaya göre dengesini kaybederek düşen İde Kılıç'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda arama yaptı ancak Kılıç'a ulaşamadı. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, Kılıç'ın cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 5 kilometre mesafede buldu. Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Ceset, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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