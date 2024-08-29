Şanlıurfa'da arazi kavgası: İkiz kardeşler ve kuzen öldü, 3 yaralı (2)

Ölü sayısının 3’e yükseldiği olayda yaşamını yitiren Ahmet Akbulut’un ikiz kardeşlerden Muzaffer Akbulut ve Turan Akbulut’un kuzeni olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hastanede tedavi gören Ahmet Akbulut (38) da yaşamını yitirdi.

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