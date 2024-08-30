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        Fırat Nehri'nde dev Türk bayrağı gösterisi

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında sivil dalgıçlar, Fırat Nehri'nin altında ve üstünde dev Türk bayrağı açıp, gösteri düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:20
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        Fırat Nehri'nde dev Türk bayrağı gösterisi
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında sivil dalgıçlar, Fırat Nehri'nin altında ve üstünde dev Türk bayrağı açıp, gösteri düzenledi.

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar, Fırat Nehri'nde Türk bayrağı açarak gösteri düzenledi. Dalgıçlar ilk olarak dev Türk bayrağını nehrin derin sularında dalgalandırdı. Ardından bayrak, Birecik Köprüsü'ne asıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Belediye Başkan Vekili Mehmet Reşit Çelikhan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İslam Nuri Kış, Adalet Komisyon Başkanı Ali Çolak ve çeşitli kurum amirleri katıldı. Fırat Nehri’nin altında ve üstünde dalgalanan Türk bayrağı, su altı kamerası ve dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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