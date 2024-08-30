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        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        ŞANLIURFA'da aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Polat (44) hayatını kaybetti, Şahin A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:50
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        Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        ŞANLIURFA’da aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Polat (44) hayatını kaybetti, Şahin A. yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Ali Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şahin A. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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