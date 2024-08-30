Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Gaziantep yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan Ali Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şahin A. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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