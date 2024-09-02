Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, YRP'den istifa etti

        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:17 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, YRP'den istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti.

        Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti eski MKYK Üyesi, 24-25-26-27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Ocak 2024'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmeyince AK Parti’den istifa edip, Yeniden Refah Partisi'ne geçti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Yeniden Refah Partisi çatısı altında giren Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

        Mehmet Kasım Gülpınar, 5 ay sonra partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını belirten Gülpınar, hemşehrileriyle çıktıkları yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini ifade etti. Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Gülpınar, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden i...
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, Yeniden Refah Partisinden i...
        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı
        Şanlıurfa'da ambulans helikopter 3 günlük bebek için havalandı
        Karaköprü Belediyespor – Kırklarelispor: 1-2
        Karaköprü Belediyespor – Kırklarelispor: 1-2
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi
        Şanlıurfa Valisi Şıldak, deprem konutlarını inceledi
        Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 375 kök Hint keneviri ele geçirildi