Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, YRP'den istifa etti

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa etti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti eski MKYK Üyesi, 24-25-26-27'nci Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 20 Ocak 2024'te Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmeyince AK Parti’den istifa edip, Yeniden Refah Partisi'ne geçti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne Yeniden Refah Partisi çatısı altında giren Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Kasım Gülpınar, 5 ay sonra partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı. Şanlıurfa halkının talepleri neticesinde başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını belirten Gülpınar, hemşehrileriyle çıktıkları yolda ortak düşünceyle hareket ettiklerini ifade etti. Halktan gelen taleplere ve çağrılara her daim öncelik gösterdiğini vurgulayan Gülpınar, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her daim sadık kaldım ve kalacağım. Bununla birlikte bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız. Bu olgularla birlikte gündemimizi meşgul eden durumlara son vermek, Şanlıurfa'ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden 'Bağımsız' olarak devam etme kararını aldık. Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Şanlıurfa'nın geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren kadim şehrimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."