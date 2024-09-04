Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 44’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Erdek’in kullandığı 63 AGG 854 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Erdek, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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