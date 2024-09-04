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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'da Mehmet Erdek (53), kullandığı akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:53 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:55
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        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
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        ŞANLIURFA’da Mehmet Erdek (53), kullandığı akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 44’üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Mehmet Erdek’in kullandığı 63 AGG 854 plakalı akaryakıt tankeri, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Erdek, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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