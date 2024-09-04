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        Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

         ŞANLIURFA'da,otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Selim Şahap (17) yaşamını yitirdi, Muhammet Hanif Mermerdaş (17) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 22:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 23:00
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        Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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         ŞANLIURFA'da,otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki Selim Şahap (17) yaşamını yitirdi, Muhammet Hanif Mermerdaş (17) yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Haliliye Mahallesinde meydana geldi. Karaköprü yönüne ilerleyen M.D. yönetimindeki 63 63 AIK 229 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Selim Şahap, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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