Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Fıstık işletmesinde çalışanını öldürdüğü anlar kamerada

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak'ın (60), tüfekle gittiği fıstık işletmesinde çalışanı Nuh Kartal'ı (50) tüfekle vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fıstık işletmesinde çalışanını öldürdüğü anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde Gafari Çolak'ın (60), tüfekle gittiği fıstık işletmesinde çalışanı Nuh Kartal’ı (50) tüfekle vurarak öldürdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Daha sonra gittiği evde eşi Gülizar Çolak’ı (59) da öldüren Gafari Çolak’ın, Nuh Kartal'a ateş ederken olay yerinde bulunan 2 kişinin kendilerini korumak için uzun süre gizlendiği anlar görüntülerde yer aldı.

        Olay, 22 Ağustos günü ilçeye bağlı Dergili Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gafari Çolak, sahibi olduğu fıstık işletmesine giderek elindeki tüfekle el arabasıyla fıstık boşaltan Nuh Kartal’a peş peşe ateş etti. Olayın ardından evine giden Çolak, bu kez eşi Gülizar Çolak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini de vurarak öldüren Gafari Çolak kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nuh Kartal’ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Gülizar Çolak ise kaldırıldığı Halfeti Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri Gafari Çolak’ı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adiyeye sevk edilen Çolak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Bu arada Çolak'ın Nuh Kartal'ı vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Gafari Okan’ın peş peşe ateş ettiği, bu sırada olay yerinde bulunan 2 kişinin kendilerini korumak için uzun süre gizlendiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        MSB: Kusur varsa gereken işlem yapılacak
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        İzmir Körfezi nasıl temizlenecek? Bakan Kurum'dan açıklama
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Ebru Acer'den bronz madalya!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Avukat beyanları alınacak
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Olimpiyat sporcusu erkek arkadaşının saldırısı sonucu öldü!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Suç makinesi canavar, Elif'i iki bacağından da etti!
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
        Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 k...
        Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 1 k...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü
        Devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü öldü