Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
ŞANLIURFA'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Hüseyin Yıldız (41) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
ŞANLIURFA'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada Hüseyin Yıldız (41) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Koruklu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru seyreden ve sürücüleri belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan çıkarılan yaralılardan Hüseyin Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.