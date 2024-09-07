Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 4 tutuklama

ŞANLIURFA'da, telefon dolandırıcılığı yaptığı belirlenip gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Türkiye'nin 14 farklı kentinde telefonla aradıkları 25 kişi, kendilerini resmi yetkili olarak tanıtıp, çeşitli suçlamalar yönelten şüpheliler tarafından toplam 9 milyon 278 bin 316 lira dolandırıldıklarını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan ekipler, dolandırılan kişilerin Şanlıurfa'dan arandığını belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında şüphelilerin Akçakale ilçesinde olduğu saptandı. Akçakale'deki belirlenen adreslere operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda da dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklandı.