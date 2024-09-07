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        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, düğün sırasında gelin almaya giden damadın yakınlarının havaya rastgele ateş açması sonucu Mustafa (32) ve Ömer Kılıç yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 21:44 Güncelleme: 07.09.2024 - 21:50
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        Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı
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        ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, düğün sırasında gelin almaya giden damadın yakınlarının havaya rastgele ateş açması sonucu Mustafa (32) ve Ömer Kılıç yaralandı. Polis olayla ilgili magandaları yakalamak için çalışma başlatırken, düğün sona erdirildi.

        Olay, akşam saatlerinde Birecik’in Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gelin alma merasimine giden damadın yakınları, düğün sırasında havaya rastgele ateş açtı. Düğünde korku ve paniğe yol açan maganda kurşunları, davetlilerden Mustafa ve Ömer Kılıç’a isabet etti. Yaralılar, düğün sahipleri tarafından özel bir araçla Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Mustafa Kılıç, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşanan olay üzerine düğün sona ererken, polis ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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