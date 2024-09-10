Sulama kanalına giren Muhammed boğuldu

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Beşir'in cesedi, suya girdiği noktaya 6 kilometre uzaklıkta bulundu. Beşir'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Amaçlı Mahallesi yakınlarında, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Muhammed Beşir, sıcaklardan bunalınca evlerinin yakınlarından geçen sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği öğrenilen çocuğun akıntıya kapıldığını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.

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