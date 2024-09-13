Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Fıstık işçilerini taşıyan minibüs, traktöre çarptı; 12 yaralı

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada, fıstık tarlasına çalışmaya giden 12 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fıstık işçilerini taşıyan minibüs, traktöre çarptı; 12 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde minibüsün traktöre çarptığı kazada, fıstık tarlasına çalışmaya giden 12 işçi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine giden Hüseyin Karataş'ın (22) kullandığı 01 ALU 283 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Osman Baz (68) yönetimindeki fıstık yüklü 63 ZF 031 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, römorktaki fıstıklar yola savruldu. Kazada minibüste bulunan ve fıstık tarlasına çalışmaya giden, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Kızı kâbus sanmıştı! Fadim'in katili yakalandı
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Cinayet davası sonrası adliyede "zılgıt" kavgası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Tayland'da yeni hükümet vatandaşlarına 296 dolar dağıtıyor
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Tekirdağ'da "Sıla bebek" dehşeti! Durumu ciddi ve stabil! 5 tutuklama
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Zalewski zora girdi, hedef Lauriente!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da minibüsün traktöre çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak
        Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de yarın Sakaryaspor'a konuk olacak
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da konuştu:
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da konuştu:
        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde
        Şanlıurfaspor ilk deplasman galibiyeti peşinde
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuşt...
        Ticaret Bakanı Bolat, Şanlıurfa'da "Türkiye Buluşmaları" programında konuşt...