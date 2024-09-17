Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, polislerin denetim sırasında durdurdukları motosiklet sürücüsü İ.A.’ya (25) çıkan tartışmada darbedip orantısız güç kullandıkları iddiaları üzerine kaymakamlık idari soruşturma başlattı.

Viranşehir’de motosikletli polis timleri, yaptıkları denetimde motosiklet sürücüsü İ.A.’yı durdurarak arama yapmak istedi. Daha önce suç kaydı olduğu ileri sürülen İ.A. ile polisler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında 3 polis memuru, İ.A.’yı iddiaya göre yol kenarında orantısız güç kullanarak darbetti. Olay, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.