Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Batar (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 17.09.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yusuf Batar (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Mardin kara yolunda meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Yusuf Batar’ın kullandığı 48 ASJ 109 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. TIR devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otomobilden ağır yaralı olarak çıkardığı Yusuf Batar, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        "Her şey yolunda"
        "Her şey yolunda"
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi konaklar restore ediliyor
        Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi konaklar restore ediliyor
        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uy...
        Şanlıurfa'da 342 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 108 bin lira para cezası uy...
        Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
        Şanlıurfa'da, polislerin orantısız güç kullandığı iddiasına soruşturma
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı