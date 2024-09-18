Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA’da, sünnet düğününde havaya rastgele ateş açan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve haklarında idari işlem uygulanan şüphelilerin tabanca ruhsatları da iptal edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir sünnet düğününde havaya ateş açıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından, havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 5 şüpheli belirlendi. Jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan kişileri düzenledikleri operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 534 fişek ve 12 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan soruşturma ve idari işlem başlatıldı ayrıca silahların ruhsatları da iptal edildi.