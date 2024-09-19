Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Güvenlik korucusu, aracının önünü kesip kuzenini öldürdü

        ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik korucusu Menderes Demirtaş (44), aracıyla otomobilinin önünü kestiği kuzeni Yasin Demirtaş'ı tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvenlik korucusu, aracının önünü kesip kuzenini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik korucusu Menderes Demirtaş (44), aracıyla otomobilinin önünü kestiği kuzeni Yasin Demirtaş’ı tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, dün gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Yasin Demirtaş ailesiyle birlikte 34 HV 4374 plakalı otomobille seyir halinde iken kuzeni Menderes Demirtaş, aracıyla önünü kesti. Araçtan inen iki kuzen arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Menderes Demirtaş, yanındaki tüfekle kuzenine ateş açtı. Yasin Demirtaş ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yasin Demirtaş, Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi atına alınan Yasin Demirtaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından Menderes Demirtaş karakola giderek jandarmaya teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        Elektrikli araçlar da tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        En değerli derbi!
        En değerli derbi!
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        İsrail'de suikast hazırlığında bir kişi tutukladı
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        Komşu evini taradı, 1 yıldır serbest!
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Yusuf, boğuldu
        Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Yusuf, boğuldu
        Sefertepe'de Neolitik Çağ'a ait ölü gömme geleneğine ilişkin yeni bulgular...
        Sefertepe'de Neolitik Çağ'a ait ölü gömme geleneğine ilişkin yeni bulgular...
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımın iç sahadaki performans...
        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımın iç sahadaki performans...
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı